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Из Италии депортирована пособница ИГ*

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рим, 14 ноября 2017, 03:08 — REGNUM  Депортация в Египет жительницы города Милан (Италия), связанной с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведена итальянскими властями, пишет газета La Repubblica.

По данным итальянских правоохранительных органов, решение о выдворении молодой женщины из страны было принято после того, как вскрылись ее отношения с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 22-летняя исламистка общалась с представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через Telegram.

Предположительно, она собиралась устроить теракт в Италии. После получения спецслужбами этой информации на месте ее проживания прошел обыск.

В ходе опроса подозреваемой выяснилось, что ранее она намеревалась влиться в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся в Сирии. Для этого она собиралась добраться до Турции, откуда планировала поездку на Ближний Восток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на Синае в результате атаки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли восемь мирных жителей и двое военнослужащих.

Исламисты на полуострове ведут террористическую деятельность на протяжении многих лет. Она продолжается и после свержения исламистского режима президента Мохаммеда Мурси в 2013 году.

Читайте подробнее: В результате теракта на Синайском полуострове погибли десять человек

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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