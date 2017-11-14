Партнерство Китай-АСЕАН 2030: новые правила игры, старые цели

Пекин, , 02:42 — REGNUM Китай сформулировал собственный взгляд на стратегическое партнёрство между Китаем и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до 2030 года, сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Выступая на 20-й встрече лидеров Китая и АЕСАН в формате «10+1» (10 стран-участников АСЕАН и Китай), которая завершилась в столице Филиппин Маниле 13 ноября, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил свое видение совершенствования взаимоотношений между Китаем и странами АСЕАН с формулы «2+7» на «3+X».

Формат «2+7» обозначает рамку сотрудничества, которую Ли предложил в 2013 году во время встрече с лидерами АСЕАН в Брунее. Он отражает политический консенсус из двух составляющих — укрепление стратегического доверия и продвижение экономического сотрудничества, а также семи полей взаимодействия включая упрощение торговых процедур, взаимосвязанность и безопасность в сфере фондовых бирж среди прочих.

Новый формат «3+X» использует математический символ Х для обозначения неизвестного. Это означает, что взаимодействие между Китаем и АСЕАН затронет множество других сфер, фокусируясь при этом на трех ключевых элементах — политической безопасности, экономике и торговле, а также обменах между людьми.

По словам Ли, сотрудничество Китай-АСЕАН будет иметь более глобальное содержание и демонстрировать новый пример взаимодействия в формате Юг-Юг.

Стоит отметить, что Китай в рамках осуществления проекта «Нового шелкового пути» стремительными темпами выстраивает более глубокое взаимодействие со странами Азии. АСЕАН, объединяя 10 ключевых стран региона является важнейшим инструментом продвижения Китаем своих концептов.

Напомним, что 12 ноября в столице Филиппин Маниле начался саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одновременно с Восточноазиатским саммитом (ВАС). От России на мероприятии присутствовал председатель Правительства Дмитрий Медведев.

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