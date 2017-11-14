«Не хотим холодной войны»: Мэй анонсировала визит Джонсона в Москву

Лондон, , 02:06 — REGNUM Возвращение к формату холодной войны с Москвой не является желательным для Лондона. Предстоящий визит в Россию британского министра иностранных дел Бориса Джонсона нацелен на сотрудничество, заявил премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет Sky News.

«Мы не хотим возврата к холодной войне, а также мы не хотим находиться в состоянии постоянной конфронтации, — сказала Мэй. — Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву».

Мэй отметила заинтересованность Лондона в сотрудничестве с Москвой, если Россия будет «сильной, преуспевающей и играющей по правилам». Мэй выразила мнение, что в сильной России заинтересованы также и другие европейские страны.

Читайте подробнее: Представитель Мэй: Россия и никакая другая страна не вмешивались в Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Центре правительственной связи Великобритании высказал подозрения в отношении российской компании «Лаборатория Касперского».

По его данным, программное обеспечение компании могло быть использовано для отслеживания информации за границей в сотрудничестве с ФСБ.

Читайте подробнее: В Британии подозревают, что «Лаборатория Касперского» работает на ФСБ

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии подозревают, что «Лаборатория Касперского» работает на ФСБ