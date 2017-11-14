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Китай мягко отказал Трампу в его устремлениях урегулировать спор в ЮКМ

Политика

Китай не хочет участия США в разрешении региональных проблем

Пекин, 14 ноября 2017, 01:49 — REGNUM  Китай уверен, что региональные страны обладают волей, знанием и способностью разобраться с территориальным спором в Южно-Китайском море, заявил МИД КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам главы внешнеполитического ведомства Китая Гэна Шуана, которые он произнес, отвечая на вопрос касательно предложения президента США Дональда Трампа помочь в урегулировании территориального спора в Южно-Китайском море во время его визита во Вьетнам, страны региона сами в состоянии разобраться со своими проблемами.

«Мы надеемся, что страны за пределами региона будут уважать попытки региональных стран поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и играть конструктивную роль в этом вопросе», — заявил Гэн на очередном пресс-брифинге.

«Китай будет твердо отстаивать его суверенитет и морские интересы в Южно-Китайском море и придерживаться тактики переговоров со сторонами прямого интереса» — продолжил Гэн, добавив, что текущая ситуация в Южно-Китайском море стабилизировалась благодаря усилиям Китая и стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. ИА REGNUM ).

Отметим, что «яблоком раздора» в Южно-Китайском море является территориальный спор между Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем за суверенитет над островами Спратли. Эти острова имеют стратегическое значение в вопросе контроля за Южно-Китайским морем. Кроме того, согласно исследованиям, там содержатся значительные запасы нефти и газа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, встречаясь 12 ноября со своим вьетнамским коллегой Чан Дай Куангом предложил свои посреднические услуги в вопросе разрешения территориального спора в Южно-Китайском море, отрекомендовав себя, как «хорошего посредника или арбитра».

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море

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