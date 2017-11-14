Леонид Нерсисян, Анастасия Полозкова, , 08:32 — REGNUM

Октябрь 2017 года показал, что представители оборонной промышленности и министерства обороны Белоруссии довольно активно пытаются искать новых партнёров в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По предположению ряда белорусских СМИ ВТС России и Белоруссии осуществляется не на равных условиях, и поэтому Минску ничего не остается, кроме как искать альтернативные рынки. Так ли это? Есть ли у ВПК Белоруссии реальная альтернатива России?

В числе наиболее значимых переговоров по военно-промышленной технике можно отметить несколько. Во-первых, переговоры о дальнейшем сотрудничеств в середине октября в Абу-Даби на заседании совместного белорусско-эмиратского комитета по ВТС между председателем государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олегом Двигалевым и генерал-майором Мухаммедом Мурад аль-Балуши, начальником объединенного тыла Генерального штаба вооруженных сил ОАЭ. Во-вторых, Белоруссия обратила пристальное внимание и на Вьетнам, и в течение трех дней в октябре стороны обсудили реализацию совместных проектов и варианты работы в будущем. Также с 23 по 26 октября представители оборонной промышленности Белоруссии и Турции провели переговоры, а турецкий заместитель министра национальной обороны Шуай Алпай даже посетил несколько белорусских предприятий ВПК в республике. На белорусский ВПК в целом и на производство, ремонт и модернизацию авиационной техники и средств ПВО обратил внимание командующий силами воздушной обороны ВС Киргизии полковник Кылычбек Айдаралиев.

На фоне этих событий в белорусском медиапространстве стали появляться сообщения о том, что такая активность Белоруссии в сфере военно-промышленного комплекса связана с тем, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин поставил перед командованием войск, руководителями оборонных предприятий задачу по импортозамещению военной техники. Однако такое решение обусловлено не чем иным, как осложнением сотрудничества в этой сфере с другими странами из-за западных санкций против России.

Что касается белорусского военного экспорта, то с момента распада СССР этот показатель составил более $3 млрд (исключая экспорт в Россию, который подсчитать достаточно проблематично, из-за их закрытости). При этом поставки шли в самых разных уголках мира — в Юго-Восточной Азии (Мьянма и Вьетнам) и Южной Азии (Непал и Пакистан), в Африке (Ангола, Эфиопия, Алжир и т.д.) и Южной Америке (Перу). На Ближнем Востоке (Йемен, Сирия, Иран и Ирак) и странах постсоветского пространства (Армения, Азербайджан, Россия и т.д.). Белоруссия также реализовала немало оружия. Но в подавляющем большинстве случаев речь шла о продаже советского оружия со складов, как правило, бывшего в использовании.

Из нового и относительного нового оружия, которое имеет отношение к военно-промышленному-комплексу Белоруссии, стоит отметить модернизации советских зенитных ракетных комплексов — «Бук-МБ», С-125−2ТМ «Печора-2ТМ» и Т-38 «Стилет» (модернизация «Оса-АКМ»), а также противотанковые ракетных комплексы украинско-белорусского производства «Скиф». Однако в общей сумме поставок они не составляют заметной доли.

Основная доля новой продукции военного назначения производится Минским заводом колёсных тягачей (МЗКТ). Шасси этой белорусской компании используют для самых разных типов российской военной техники: мобильных межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс» (МЗКТ-79 221), оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных-ракетных комплексов С-400 (МЗКТ-7930) и многих других. Очевидно, что подавляющее количество поставок новых изделий этого типа приходится на Россию. Без них МЗКТ вряд ли сможет долго просуществовать.

Причем для производство своих тягачей МЗКТ хотя и использует российские и западные компоненты, но выпускаемый продукт все равно можно вполне обоснованно считать национальным. Правда, переговоры о покупке белорусского завода Россией постоянно срываются, поэтому будущее МЗКТ пока чётко не определено. Из-за этого российский концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие ПВО и ПРО, «Алмаз-Антей» уже начал устанавливать ЗРК С-400 на шасси производства Брянского автомобильного завода вместо продукции МЗКТ.

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Немало Россия покупает и прицельных комплексов: сотни модернизируемых до уровня Т-72Б3 основных боевых танков получают белорусский тепловизионный прицел «Сосна-У». Ранее оснащаемые украинскими тепловизорами самоходные ПТРК «Хризантема-С» также теперь получают их белорусские аналоги.

Всё это свидетельствует о том, что идея о полной замене российского рынка альтернативными сомнительна. Очевидно, что западным производителям шасси МЗКТ и другие белорусские компоненты не нужны. Из других крупных производителей военной техники можно отметить только Китай. Минск и Пекин действительно развивают сотрудничество, в том числе создав тяжёлую реактивную систему залпового огня «Полонез», использующую китайские ракеты A-200 и шасси МЗКТ.

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Тем не менее это сотрудничество приносит больше финансовой выгоды Китаю, гарантированно продающему свою продукцию, а вот сможет ли Белоруссия реализовать на экспорт большое количество «Полонезов» — большой вопрос. Пока интерес к системе имеет только Азербайджан. О том, что Баку стоит приобрести реактивную систему залпового огня «Полонез» белорусского производства, заявил 13 октября генерал-лейтенант в отставке, бывший командир корпуса ВС Азербайджана, эксперт минобороны Яшар Айдемиров.

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Продажа Китаю шасси для той или иной техники (особенно для межконтинентальных баллистических ракет) возможна, но продлится такое сотрудничество недолго, так как китайские специалисты наверняка в течение нескольких лет создадут собственную нелицензионную копию изделия, как нередко случалось в прошлом, в том числе и с некоторыми российскими образцами.

Поэтому говорить сегодня о том, что для белорусского ВПК найдётся стопроцентная альтернатива российскому рынку, практически невозможно. При этом нет ничего зазорного в поиске новых покупателей для своей продукции — тех же новых ПТРК «Шершень», тепловизоров и модернизированной советской военной техники. Наращивание объёмов экспорта российской военной техники в третьи страны также очень выгодно Минску, которой снабжает её многими элементами.

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