Глава МИД Марокко прибудет в Китай с официальным визитом

Пекин, , 01:30 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Марокко Нассер Бурита посетит с официальным двухдневным визитом Китай, сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Визит, организованный по приглашению Министра иностранных дел КНР Ван И, продлится с 16 по 17 ноября.

«Это первый визит Буриты в Китай с того момента, как он занял свой пост, и Китай придает этому огромное значение», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.

Гэн также отметил, что китайское руководство встретится с Буритой во время его визита, а также пройдут переговоры с главой МИД КНР.

«Китай надеется, что обмен идеями с Марокко касательно развития двусторонних отношений, международной и региональной политики, а также по вопросам, вызывающим общее беспокойство двух стран… продвинет вперед стратегическое партнерство между странами», — продолжил Гэн.

Напомним, что марокканские лидеры неоднократно заявляли о своих намерениях укрепить связи с Китаем. В частности, о планах на стратегическое партнерство с Китаем заявлял спикер Ассамблеи советников Марокко Хаким Бенчемас и король Марокко Мухаммед VI.

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