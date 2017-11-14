«Великобритания продолжит защищать Европу» — Тереза Мэй о «русской угрозе»

Лондон, , 01:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после Brexit Лондон намерен принимать участие в обеспечении общеевропейской безопасности, — прежде всего, в деле совместного противодействия «русской угрозе», передает Reuters.

«Великобритания продолжит обеспечивать безопасность Европы, — заявила Май в ходе своего выступления в Гилдхолле. — Новое всеобъемлющее экономическое партнерство (с остальными странами ЕС — прим. ИА REGNUM ), которого мы добиваемся, будет зависеть от нашей общей приверженности открытой экономике и свободному обществу перед лицом тех, кто стремится их подорвать».

Главной страной, которая мешает построению открытой экономики и свободного общества в Европе, а также международного порядка, Тереза Мэй считает Россию.

«Россия может… однажды выбрать другой путь, — заявила Мэй. — Но пока Россия этого не делает, мы будем сообща защищать наши интересы и международный порядок, от которого они зависят».

По словам премьер-министра, правительство Великобритании работает над «реформированием НАТО» с целью сделать военный блок более приспособленным для отражения «российской враждебности», а также активизировало военную и экономическую поддержку Украине.

«Мы предпримем все необходимые меры для противодействия российской активности», — сообщила Мэй.

Россия, как и Советский Союз, всегда считались «врагом №1» для европейских демократий, поголовно входящий в блок НАТО, возглавляемый США.

При этом выход Великобритании из Евросоюза — и последующие заявления президента Дональда Трампа о необходимости выхода США из НАТО — в 2016 году вызвали кризис общеевропейской системы безопасности и даже разговоры о создании европейскими участниками НАТО отдельной «армии ЕС».

Впрочем, дальше разговоров об «армии ЕС» дело не пошло, — очевидно, «российская угроза» в Европе настолько серьезна, что противодействовать ей без «старшего брата» в лице США затруднительно.

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