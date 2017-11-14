Миграционный указ Трампа получил частичное одобрение суда США

Сан-Франциско, США, , 01:23 — REGNUM Решение о частичном применении миграционного указа американского президента Дональда Трампа принято апелляционным судом Калифорнии, пишет газета The Washington Post.

Уточняется, что указ позволит въезжать в США гражданам ряда стран (Сирия, Иран, Ливия, Йемен, Чад, Сомали) лишь при соблюдении определенных условий — наличии родственников в Соединенных Штатах или официально подтвержденных отношений с юридическим лицом.

Отметим, что в таком виде ограничения для въезжающих в США граждан мусульманских стран существенно смягчены по сравнению с изначальными требованиями Трампа.

Напомним, ужесточение миграционной политики является одним из программных пунктов Трампа, озвученных во время его избирательной кампании.

Уже став президентом, Трамп не раз объявлял Иран «террористическим государством». Его миграционные инициативы неоднократно блокировались судами на региональном уровне.

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Также Трамп ужесточил политику в отношении мексиканских мигрантов.

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