Хэйхэ и Благовещенск: Мосту быть, безвизовому режиму — тоже быть

Хэйхэ, Китай, 14 ноября 2017, 01:15 — REGNUM Китайские и российские туристы ожидают получения новых преимуществ от безвизовой политики приграничного туризма между городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и Благовещенском Амурской области, сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».
Правительство Хэйхэ подтвердило, что ведет переговоры с российской стороной по вопросу безвизового режима между городами.
Города расположены на расстоянии 750 метров друг от друга и разделены только рекой Амур, которую в Китае называют Хэйлунцзян (кит. «Река черного дракона» — прим ИА REGNUM ).
В настоящее время туристы и путешественники вынуждены отстаивать многочасовые очереди на границе, чтобы пройти таможенный контроль.
Глава китайской Туристической палаты Ван Пин заявил, что его организация также участвует в переговорах по безвизовой политике между городами и призывает Россию предоставить услуги размещения и питания китайским туристам.
Заместитель губернатора Амурской области Андрей Донец отметил, что областное руководство в настоящее время занимается вопросом безвизового режима между городами.
Глава Министерства развития Дальнего Востока Александр Галушка, в свою очередь заявил, что безвизовый режим между Благовещенском и Хэйхэ находится на повестке дня у его ведомства.
Отметим, что в настоящее время перемещение между двумя городами обусловлено паромами в летнее время года и понтонной переправой в зимнее время, когда Амур покрывается льдом.
Напомним также, что строительство постоянного моста началось в 2016 году спустя 28 лет после начала переговоров между Китаем и Россией. Планируется, что мост будет готов уже в 2019 году и станет важной частью Китайско-монгольско-российского экономического коридора.