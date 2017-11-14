Хэйхэ и Благовещенск: Мосту быть, безвизовому режиму — тоже быть

Хэйхэ, Китай, , 01:15 — REGNUM Китайские и российские туристы ожидают получения новых преимуществ от безвизовой политики приграничного туризма между городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и Благовещенском Амурской области, сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Правительство Хэйхэ подтвердило, что ведет переговоры с российской стороной по вопросу безвизового режима между городами.

Города расположены на расстоянии 750 метров друг от друга и разделены только рекой Амур, которую в Китае называют Хэйлунцзян (кит. «Река черного дракона» — прим ИА REGNUM ).

В настоящее время туристы и путешественники вынуждены отстаивать многочасовые очереди на границе, чтобы пройти таможенный контроль.

Глава китайской Туристической палаты Ван Пин заявил, что его организация также участвует в переговорах по безвизовой политике между городами и призывает Россию предоставить услуги размещения и питания китайским туристам.

Заместитель губернатора Амурской области Андрей Донец отметил, что областное руководство в настоящее время занимается вопросом безвизового режима между городами.

Глава Министерства развития Дальнего Востока Александр Галушка, в свою очередь заявил, что безвизовый режим между Благовещенском и Хэйхэ находится на повестке дня у его ведомства.

Отметим, что в настоящее время перемещение между двумя городами обусловлено паромами в летнее время года и понтонной переправой в зимнее время, когда Амур покрывается льдом.

Напомним также, что строительство постоянного моста началось в 2016 году спустя 28 лет после начала переговоров между Китаем и Россией. Планируется, что мост будет готов уже в 2019 году и станет важной частью Китайско-монгольско-российского экономического коридора.