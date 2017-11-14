Си Цзиньпин указал на схожесть политических систем и целей Китая и Вьетнама

Ханой, , 00:55 — REGNUM Находящийся с государственным визитом во Вьетнаме председатель КНР Си Цзиньпин призвал к развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Вьетнамом во время приветственного банкета, сообщает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг и президент страны Чан Дай Куанг провели фуршет в честь приезда генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина в Международном конференц-центре.

Си подчеркнул, что его визит во Вьетнам ставит перед собой задачу консолидировать традиционную дружбу, углубить практическое сотрудничество и заложить основы для будущего двусторонних отношений между странами.

«Фактически, Китай и Вьетнам развиваются под руководством компартий по социалистическому пути, совместно укрепляя солидарность и сотрудничество, равно, как и стремятся к процветанию, что в целом является фундаментальными интересами народов обеих стран и способствует миру, стабильности и развитию региона и мира в целом», — заявил Си, призвав к добрососедству, дружбе, товариществу и партнерству между странами.

Чонг от имени вьетнамского правительства и народа выразил горячее приветствие Си, отметив, что Вьетнам и Китай традиционно являются добрыми соседями и друзьями.

«Вьетнам придает огромное значение отношениям с Китаем и намерен сотрудничать с ним во имя укрепления традиционной дружбы, углубления практического взаимодействия и обеспечения устойчивого, здорового и стабильного развития и всестороннего стратегического партнерства», — заявил Чонг, выразив уверенность, что визит Си придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Вьетнама Ханой 11 ноября с государственным визитом. До встречи с вьетнамскими лидерами Си принял участие в саммите АТЭС, который также проходил в этой стране. Это уже второй визит китайского лидера во Вьетнам на посту главы государства и лидера партии. Первый визит состоялся в 2015 году. После Вьетнама Си отправился в Лаос в рамках своего турне.

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