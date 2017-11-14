Два Рождества? Депутаты Рады предложили добавить в календарь новый праздник

Киев, , 00:53 — REGNUM Празднование Рождества с учетом интересов католиков предложено узаконить на Украине, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, пишут «Вести».

"Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же как и 7 января», — сказал он.

Парубий уточнил, что соответствующее решение в Раде может быть принято 16 ноября 2017 года. Уже зарегистрирован законопроект с таким предложением.

Уточняется, что предложение о праздновании католического Рождества на государственном уровне внесено депутатами от Блока Петра Порошенко (БПП), Радикальной партии Ляшко и «Народного фронта». Комментируя инициативу, Александр Бригинец, член комитета Рады по вопросам культуры и духовности, сказал:

«У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день».

Владыка Климент из Украинской православной церкви высказался по поводу этой инициативы резко отрицательно, назвав предложение депутатов «очередной политспекуляцией на религиозной тематике».

«Рада инициирует законопроекты, которые направлены и против православной традиции Украины, и против православной церкви, — заявил он. — Подавляющее большинство граждан Украины отождествляет Рождество с днем 7 января».

Напомним, на Украине рассматривается возможность не праздновать День Победы 9 мая и сделать праздничным днем 8 мая - так называемый День памяти и примирения. Инициатива принадлежит директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

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