Четвертый корабль противоминной обороны заложат в Петербурге до конца года

Санкт-Петербург, , 00:40 — REGNUM Четвертый корабль противоминной обороны проекта 12 700 для ВМФ России будет заложен на ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод» в Санкт-Петербурге до конца 2017 года. Об этом сообщили ИА REGNUM 14 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Имя четвертому кораблю новейшей серии пока не выбрали — этот вопрос в настоящее время прорабатывается Главным командованием ВМФ России.

«Планируется, также, что в рамках кораблестроительной программы в 2018 году на воду будут спущены, находящиеся в постройке на ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод» серийные корабли противоминной обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов», — отметили в Минобороны России.

Как ожидается, корабли противоминной обороны нового поколения составят основу минно-тральных сил всех флотов ВМФ России и существенно повысят их эффективность.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил, что военно-морской флот планирует получить от судостроителей более 40 тральщиков проекта 12 700 «Александрит».

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 спроектированы ЦМКБ «Алмаз». Они оснащены самыми совершенными средствами поиска и обнаружения мин. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит вести поиск и обнаружение мин без риска для личного состава.

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Новейшие корабли проекта 12 700 умеют справляться с так называемыми «умными морскими минами», успешно обнаруживая их как в воде, так и в морском грунте.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Корпус кораблей создают из монолитного стеклопластика, сформированого методом вакуумной инфузии.

Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Кроме того, срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса — значительно меньше.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 апреля 2017 года на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) был заложен тральщик «Владимир Емельянов» — третий корабль проекта 12 700 (четвертый по счету, включая головной). На заводе продолжается строительство заложенных ранее кораблей «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов». Головной корабль данной серии — «Александр Обухов» — уже принят в состав ВМФ России.

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