Андрей Выползов, , 00:13 — REGNUM

В Минске вчера, 13 ноября, гостила представительная делегация Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым. Несмотря на бравые реляции пресс-служб, итоги визита вызывают вопросы.

Первое. Удивительные по бессовестности слова президента Александра Лукашенко о том, что «мы не делим Россию и Беларусь по границам». Как раз руководство Белоруссии делит, чему есть конкретные факты.

Три года назад Белоруссия конфисковала электронную бытовую технику, произведённую в Калининградской области и шедшую транзитом в «большую Россию». Телевизоры были изъяты и проданы под предлогом, что это «иностранный импорт». То есть Белоруссия, как член Союзного государства, чётко обозначила не только экономическую, но и политическую границу с Россией. Несмотря на то, что калининградские предприниматели выиграли «дело телевизоров» в Евразийском суде, ущерб в 240 млн рублей Белоруссия не спешит компенсировать.

Во время общения калининградского губернатора с белорусским премьером тема конфискованных телевизоров всплыла, однако, судя по пресс-релизам, руководство «братской» республики оставило вопрос открытым.

Второе. Белорусская сторона отрапортовала, что калининградские власти приняли практически все идеи, выгодные Минску. В Калининграде на улице Левитана вот-вот начнётся строительство целого «белорусского квартала», который будут возводить белорусские строители из белорусских же стройматериалов. Для проведения чемпионата мира по футболу в Калининград отправят не только автобусы Минского автозавода, но и белорусских водителей. Калининград также закупает белорусские снегоуборочные машины (будем надеяться, что в них станут работать всё же калининградцы). То есть получается игра в одни ворота.

Третье. Абсолютно осталось за кадром, что станет экспортировать в Белоруссию российский эксклав? Прозвучала лишь констатация факта — по итогам 9 месяцев 2017 года товарооборот между Калининградской областью и белорусскими регионами упал на 15%. При этом белорусский импорт в самый западный регион России вырос на 20%.

Основу экспорта из Калининградской области в Белоруссию исторически составляли поставки рыбы, как готовой, так и консервированной. Также в былые годы Минск являл заинтересованность в использовании портовых мощностей Калининградской области.

Где сейчас вся эта морская тема? К сожалению, в Прибалтике. Перевалка белорусских грузов идет через Литву, а рыбу поставляет уже Евросоюз.

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