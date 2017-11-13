Никола Груевский покинет пост лидера экс-правящей партии Македонии

Скопье, , 23:29 — REGNUM Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский намерен покинуть пост председателя экс-правящей партии ВМРО-ДПМНЕ. Об этом сообщает македонский портал Civil со ссылкой на источники в ближайшем окружении экс-премьера.

По сведениям источников, Груевский уже принял решение оставить пост лидера партии, однако сих пор до остаётся неопределённость относительно сроков, когда данное решение будет оформлено официально.

Как сообщается, после сокрушительного поражения ВМРО-ДПМНЕ на муниципальных выборах в октябре Груевский испытывает большое давление, и его отставки требуют даже ближайшие его партнёры. В партии считают, что именно на Груевском лежит ответственность за столь плохие результаты на выборах.

Отмечается также, что так называемое реформаторское крыло ВМРО-ДПМНЕ начинает набирать всё большее число сторонников в рядах членов бывшей правящей партии.

Напомним, в конце октября реформаторы потребовали отставки Николы Груевского с поста председателя партии, заявив о несогласии с позицией экс-премьера, который отказался признавать результаты региональных выборов, призвал к отставке главы Государственной избирательной комиссии и потребовал проведения внеочередных выборов в парламент страны.

Часть членов партии потребовала созвать внеочередной съезд для обсуждения внесения изменений в устав и избрания новых партийных органов. Реформаторы также заявили, что в случае, если Груевски не покинет пост председателя партии, они готовы сформировать свою собственную политическую силу, чтобы «продолжить движение по аутентичному пути ВМРО-ДПМНЕ с 1990 года».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам двух туров региональных выборов в Македонии, состоявшихся 15 и 29 октября партия экс-премьера Николы Груевского потерпела поражение, впервые уступив даже партии албанского этнического меньшинства «Демократический союз за интеграцию». Кандидаты от прозападного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) во главе с новым премьер-министром Зораном Заевым одержали победу в 56 муниципалитетах, представители «Демократического союза за интеграцию» — в десяти, ВМРО-ДПМНЕ — только в пяти регионах.

Никола Груевский, напомним, занимает пост председателя ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) с 2003 года. С августа 2006 года по январь 2016 года он занимал должность премьер-министра Македонии.

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