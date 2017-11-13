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Самолет-разведчик США в очередной раз облетел западные границы России

Политика

Американская разведка изучает границы Ленинградской, Псковской и Калининградской областей России

Москва, 13 ноября 2017, 21:54 — REGNUM  Самолет-разведчик ВВС США длительное время 13 ноября летал у границ Калининградской области, сообщают мониторинговые данные сайтов, отслеживающих авиаперемещения.

По этим данным, самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4132 и позывным PUKA97 поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл и на протяжении нескольких часов находился в воздушном пространстве Польши у сухопутных и морских границ Калининградской области.

Тот же самолет-шпион осуществлял 8 и 9 ноября разведывательные полеты у западных границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия соприкасаются лицом к лицу с активизацией НАТО вблизи своих границ.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: Россия и Белоруссия соприкоснулись лоб в лоб с активизацией НАТО

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