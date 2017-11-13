Споры от Томинском ГОКе: услышат ли стороны друг друга?

Челябинск, , 20:46 — REGNUM Глава Южного Урала Борис Дубровский встретился с экологическими активистами Василием Московцом и Сергеем Белогороховым, которые выступают против строительства Томинского ГОКа. Встреча была анонсирована в пятницу, 10 ноября, после того, как активистам позвонил лично президент России Владимир Путин. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предприятие планируется построить в Сосновском муниципальном районе. Соответствующий проект продвигает «Русская медная компания». Споры не утихают с 2014 года. По словам Дубровского, в тот год правительство региона получило 1563 обращения от обеспокоенных граждан. На каждое из них чиновники дали ответ.

Кроме того, вице-губернатор Олег Климов в 2016 и 2017 годах дважды встречался с активистами. Кроме того, был проведён независимый экологический аудит проекта. По итогам РМК внесла коррективы. В частности, было решено отказаться от использования технологии гидрометаллургического производства с применением серной кислоты и от строительства хвостохранилища.

Но пока напряжение снять не удаётся. В итоге за вопрос взялся президент России Владимир Путин. Вечером 9 ноября, направляясь из Челябинска во Вьетнам, он позвонил активистам. Затем связался с губернатором Дубровским и поручил встретиться с общественниками.

В ходе встречи Дубровский снова призвал компанию и активистов к диалогу. Важно не просто говорить, но и слышать. «И именно этого, наверное, не хватает. Не хватает компромисса, желания сесть за стол переговоров», — отметил Борис Дубровский.

Площадку для переговоров предложил председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин. Активисты поддержали эту инициативу. Первая встреча может пройти уже в конце ноября. Дубровский заверил, что будет в них участвовать.

Со своей стороны РМК вернёт землю, на которой планировалось размещение хвостохранилища. А министерству экологии региона поручено установить на границах Михеевского ГОКа приборы учёта воздействия на окружающую среду. Данные приборов позволят понять, какое воздействие на окружающую среду может оказать такой же проект в Томино.

Впрочем, похоже, что активисты удовлетворены прошедшей встречей не в полной мере. Эйфория, которая появилась у них после звонка Путина общественнику, спадает. Люди называют происходящее игрой в кошки-мышки и полагают, что останавливать строительство Томинского ГОКа никто не планирует.

Впереди — новые встречи и новые переговоры. Удастся ли сторонам найти точки соприкосновения, покажет время.