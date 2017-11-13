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RT America стал иностранным агентом на территории США

Политика

Репрессии против российских СМИ продолжаются

Москва, 13 ноября 2017, 20:17 — REGNUM  Телеканала Russia Today America, который является американским подразделением российского иновещательного телеканала RT, зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщается на сайте RT.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что руководство СМИ приняло решение зарегистрировать американское отделение в качестве иностранного агента в США, так как в противном случае, американские власти грозили возбуждение уголовного дела.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — сказала Симоньян.

Напомним, 9 ноября министерство юстиции США в ультимативной форме потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае руководство американского отделения RT будет арестовано, а также все счета компании.

Требования минюста США Симоньян назвала незаконными. Ни один иностранный телеканал, работающий на территории США (а таких много), никогда не регистрировался иностранным агентом. Требования к RT носят дискриминационный и антиправовой характер.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ответ на репрессии против российских СМИ на территории США будет зеркальным.

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Проблемы СМИ

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