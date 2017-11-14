Американцы считают Путина коммунистом: опрос

Москва, , 08:27 — REGNUM Недавний опрос, проведенный по заказу основанного Збигневым Бжезинским Фонда памяти жертв коммунизма, показал тревожные для заказчика результаты. Выяснилось, что немалая доля американцев-миллениалов — людей в возрасте от 15 до 35 лет — предпочла бы жить не при капитализме, а при социализме. Таких даже немного больше, чем тех, кого устраивает и капитализм: соотношение 42% против 44% в пользу «социалистов». О чем говорят такие результаты и откуда они могли появиться, пишут корреспонденты ИА REGNUM Игорь Юдкевич и Дарья Алексеева.

Среди людей старшего поколения социализм тоже нашел поддержку, хотя и в меньшей степени: при нем хотела бы жить треть опрошенных старших возрастных групп. Подобные показатели исполнительный директор фонда Марион Смит объясняет провалом образовательной системы, и в целом она права: то, что американское образование не справилось с пропагандистской частью своей работы, результаты опроса показывают наглядно. Впрочем, и сама пропаганда совершает ошибку в стремлении давить с максимальной силой. Тот же упомянутый фонд подает антикоммунистическую фактуру в настолько откровенно навязчивой манере, что у более-менее вдумчивого читателя вызывает неприятие органическое. Проверка указанных данных только подтверждает сомнения.

Интересно, что в опросе присутствует и Владимир Путин, причем особенно примечателен тот факт, что обсуждается он в ряду «прочих» коммунистических лидеров, а именно Сталина, Ленина, Че Гевары, Мао и Маркса. Неприятная для россиян новость состоит в том, что, как сказано на сайте фонда, коммунизм никуда не уходил, сейчас вновь поднимает свою ужасную голову, а на совести у него — 100 миллионов жертв по всему миру, причем кое-где люди продолжают страдать под его гнетом и нуждаются в освобождении. Все мы хорошо помним, как американцы любят освобождать угнетаемые народы от тиранов, впрочем, Россия — это не Сирия и не Ливия, и подобный ливийскому сценарий не кажется в наших условиях сильно вероятным. Что, впрочем, не означает, что «освободитель» откажется от так называемой мягкой силы. Станет ли мифический коммунизм Путина для этого причиной или лишь предлогом — уже следующий вопрос.

О других результатах, обескураживших заказчика, читайте в статье: Как Путин стал «коммунистическим лидером» и зачем

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