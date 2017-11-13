Дамаск предлагает компаниям России участвовать в восстановлении Сирии

Дамаск, , 20:00 — REGNUM Правительство Сирии предлагает российским компаниям, включая нефтегазовые корпорации, участвовать в восстановлении разрушенной войной страны, сообщил 13 ноября журналистам глава сирийской группы дружбы с Госдумой России Усама Мустафа.

Делегация сирийских парламентариев, возглавляемая Усамой Мустафой, в данный момент находится в России. Депутаты из Сирии посетили город Сургут, встретились с губернатором региона Натальей Комаровой и с руководителями крупных российских энергетических и нефтегазовых компаний.

По словам Усамы Мустафы, им предложено совместно работать на восстановлении экономики Сирийской Арабской Республики после победы сирийской и российской армий над незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 11 ноября заявил, что военная операция против террористов в Сирии близится к успешному завершению.