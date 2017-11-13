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Дамаск предлагает компаниям России участвовать в восстановлении Сирии

Политика

Предложение сирийских властей касается и российских нефтегазовых корпораций

Дамаск, 13 ноября 2017, 20:00 — REGNUM  Правительство Сирии предлагает российским компаниям, включая нефтегазовые корпорации, участвовать в восстановлении разрушенной войной страны, сообщил 13 ноября журналистам глава сирийской группы дружбы с Госдумой России Усама Мустафа.

Делегация сирийских парламентариев, возглавляемая Усамой Мустафой, в данный момент находится в России. Депутаты из Сирии посетили город Сургут, встретились с губернатором региона Натальей Комаровой и с руководителями крупных российских энергетических и нефтегазовых компаний.

По словам Усамы Мустафы, им предложено совместно работать на восстановлении экономики Сирийской Арабской Республики после победы сирийской и российской армий над незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 11 ноября заявил, что военная операция против террористов в Сирии близится к успешному завершению.

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Война в Сирии

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