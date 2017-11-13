Фронт Полисарио вновь призывает к деколонизации Западной Сахары

Тифарити, , 19:13 — REGNUM Национальный секретариат фронта Полисарио встретился 11 и 12 нобря на 5-й и 6-й очередных сессиях под председательством Генерального секретаря президента Республики Брагима Галии вновь заявил о своей готовности сотрудничать с международными силами, направленными на деколонизацию Западной Сахары (последней колонии в Африке) в соответствии с уставом и резолюциями Организации Объединенных Наций и Африканского союза.

В своем заявлении Национальный секретариат Фронта Полисарио подчеркнул необходимость полного и безотлагательного осуществления Резолюции 2351 Совета Безопасности ООН, в частности, той её части, которая касается соглашения о прекращении огня. А также Военного соглашения № 1, в свете событий в регионе Эльгаргарат, вызванных вопиющим нарушениями со стороны Марокко, подчеркнув, что любая задержка в рассмотрении ситуации может угрожать возвращением к напряженности и конфронтации.

Он также вновь подчеркнул необходимость того, чтобы Миссия Организации Объединённых Наций по проведению референдума в Западной Сахаре придерживалась принципов и норм, которыми руководствуются миротворческие миссии во всем мире, и потребовал немедленного и безоговорочного возвращенияк переговорам Африканского союза (АС).

Он призвал ООН и АС действовать энергично, и достичь справедливого и демократического решения, основанного на срочном выполнении условий плана урегулирования ООН-АС 1991 года, подписанного обеими сторонами и ратифицированного Советом Безопасности ООН, а также назначить дату организации свободного и справедливого референдума, который позволит сахарскому народу осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость.

НС также повторил свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных Сахары, возглавляемых группой Гдема Изика.

По материалам spsrasd.info