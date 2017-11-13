Иарн советует Еревану быть внимательнее в отношениях «с сионитским режимом»

Тегеран, , 19:10 — REGNUM Не каждый визит говорит о сближении. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми, комментируя визит министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Израиль.

«Отношения между Ираном и Арменией находятся на хорошем уровне, и Армения одна из соседних стран, с которой у нас меньше всего проблем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела стран, но зная, что такое сионистский режим, хотим сказать, что этот режим пытается нарушить стабильность в регионе. Советуем армянам внимательнее отнестись к своим действиям в кавказском регионе. В целом, все страны региона должны обращать внимание на этот вопрос», — цитирует Касеми азербайджанское агентство АПА.

6 ноября по приглашению премьер-министра Израиля глава МИД Армении Эдвард Налбандян посетил с официальным визитом Израиль, где помимо Беньямина Нитаньяху провел встречи со спикером Кнессета, министрами правительства и Армянским патриархом Иерусалима. Несмотря на установление дипотношений между Арменией и Израилем в 1992 году, до сих пор страны еще имеют своих диппредставительств.

В интервью израильскому общественному телевидению Налбандян заявил, что не считает помехой хорошие отношения между Ереваном и Тегераном для налаживания отношений Армении с Израилем.

«У нас хорошие отношения с соседним Ираном, сотрудничаем в различных областях. Берите в расчет то, что границы с двумя другими соседями — Турцией и Азербайджаном — закрыты. Иран и Грузия — это два наших соседа, с которыми у нас не только естественные отношения, но и активное сотрудничество. И мы предпринимаем усилия для развития двустороннего сотрудничества и партнерства», — отметил армянский министр.

В ответ на вопрос, не является ли это препятствием для развития отношений между Арменией и Израилем, Налбандян ответил: «Я не думаю, что это может стать препятствием для развития армяно-израильских отношений, как не являются для этого препятствием отношения Израиля с какой-либо соседней Армении страной», — заявил глава МИД Армении.

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