Путин: Отношения между Россией и Турцией полностью восстановлены

Сочи, Краснодарский край, , 19:40 — REGNUM Двухсторонние отношения между Россией и Турцией восстановлены в полном объеме, заявил 13 ноября президент РФ Владимир Путинв ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По слова Путина, товарооборот за девять месяцев 2017 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Глава государства сказал, что Россия и Турция сотрудничают почти по всем направлениям, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Сирии, и отметил эффект от оперативного обсуждения текущих вопросов.

Российский лидер поблагодарил Эрдогана за визит и обратил внимание на близость расположения стран:

«Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета».

В свою очередь, президент Турции заявил, что сотрудничество в военной, торговой и политической сферах развиваются с «каждым днемвсе больше».

В ходе встречи запланированы переговоры в узком формате, после чего начнется расширенная встреча, и главы государств сделают заявления для прессы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган отправится в Сочи для встречи с Путиным. Заявлено, что во время переговоров лидеры двух стран обменяются мнениями по поводу развития двухсторонних отношений, региональной и международной проблематики и урегулирования военно-политического конфликта в Сирии.

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