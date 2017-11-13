Глава комитета ГД: РФ никогда не поддерживала расчленение бывшей Югославии

Москва, , 18:50 — REGNUM Позиция России в отношении расчленения бывшей Югославии остается неизменной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Позиция РФ в отношении бомбежек Белграда и расчленения бывшей Югославии известна, отметил Слуцкий.

«Мы никогда не поддерживали таких действий и считаем их противоправными, поскольку были приняты в обход Совбеза ООН», — заявил глава комитета Госдумы.

При этом, по словам Слуцкого, «конкретно этот вопрос является внутренним делом для Словакии».

Судья Верховного суда Словацкой республики Штефан Гарабин 8 ноября подал заявление в Генеральную прокуратуру Словацкой республики о возбуждении уголовного дела за помощь (пособничество) массовому убийству мирного населения на территории Федеративной Республики Югославия в 1999 г. в отношении правительства Словацкой республики, которое без санкции Национального совета Словацкой республики, превысив свои законные полномочия, предоставило воздушное пространство боевым самолетам НАТО в ходе воздушной операции над территорией Федеративной Республики Югославия, сообщило словацкое издание Hlavne spravy. В совершении уголовного преступления подозреваются глава и члены словацкого правительства того времени.

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