В Таджикистане прошли кадровые перестановки в силовых структурах

Душанбе, , 18:39 — REGNUM В силовых структурах, правоохранительных органах, а также в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана президент республики Эмомали Рахмон произвел значительные кадровые изменения, сообщает 13 ноября пресс-служба президента Таджикистана.

Хикматулло Пиракзода назначен первым заместителем командующего пограничными войсками — начальником главного штаба пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Нурулло Хамид Абдуллозода также назначен заместителем командующего пограничных войск.

По согласованию с Рахмоном были назначены начальники управления пограничных войск в двух регионах, а также начальники ряда пограничных отрядов. На должности пришли молодые и перспективные кадры наряду с опытными военнослужащими.

Назначения также прошли в частых и соединениях министерства обороны в нескольких регионах Таджикистана.

Рахмон отстранил от должности заместителя министра обороны Солех Хусайн Хусайнзода. Также с поста заместителя экономического развития освобожденУмед Давлатзода. На его место назначен бывший председатель комитета местного развития при президенте Тоджиддин Джуразода.

Президент также отстранил от должности директора «Национальной библиотеки Таджикистана» и руководителя администрации свободной экономической зоны «Ишкашим».

Президент призвал всех государственных служащих работать совместно с народом и быть искренними.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года Эмомали Рахмон провел кадровые изменения в руководстве и структуре ГКНБ.

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