Мнение: В правительстве Грузии произошла смена кланов

Тбилиси, , 17:56 — REGNUM В правительстве Грузии коренных изменений не произошло, а то, о чем объявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, — ни что иное как смена клана «Карту» (группа «Карту» принадлежит бывшему премьеру Бидзине Иванишвили, а ряд членов правительства в прошлом были сотрудниками этой группы — прим. ИА REGNUM ) семейным кланом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такого мнения придерживается председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

«Эти изменения еще больше упрочивают режим единоличного правления Иванишвили. Точно так же, как Гарибашвили не знал, когда его уволят, так же и Квирикашвили самым последним узнал, что снимают его министров», — отметил депутат.

По его мнению, сокращение министерств было необходимо, но при этом следует упразднить головные офисы этих министерств и подчиненные им бесполезные ведомства.

«Посмотрим, как отразятся эти изменения на бюджете, и насколько сократятся, и сократятся ли, бюрократические расходы», — заявил Гоциридзе.

Аналогичную оценку дают изменениям в правительстве и бывшие соратники «Национального движения», лидеры «Европейской Грузии».

«Сокращения бюрократической массы наша партия требует давно, так как мы считаем, что бюрократия препятствует развитию экономики. Мы ждем бюджета на 2018 год и посмотрим, отразятся ли эти изменения на расходах в соответствующей пропорции. Бюджет станет главным индикатором для формирования нашей позиции по этому вопросу», — заявил один из лидеров партии Гиги Угулава.

Сами изменения, по мнению «Европейской Грузии», недостаточны, так как можно было еще объединить министерство юстиции с министерством исполнения наказаний. Протест у оппозиции вызвали назначения Георгия Гахария министром внутренних дел и Мамуки Бахтадзе министром финансов. По словам Гиги Угулава, сделало это по признаку приближенности к реальному правителю Грузии — Бидзине Иванишвили.

Еще один лидер «Европейской Грузии» Серги Капанадзе обратил внимание на объединение Службы госбезопасности со Службой внешней разведки и констатировал, что это направлено на усиление Службы госбезопасности. Негативно оценил он и слияние аппарата госминистра по евроинтеграции с МИД и подчеркнул, что ни в одной стране министерство иностранных дел не занимается координацией внутренних реформ. А задачей аппарата госминистра, по словам Капанадзе, была именно координация реформ, проводимых в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, что 13 ноября премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил о запланированной в правительстве Грузии реорганизации, в результате которой объединяется ряд министерств, образуется новая структура — Центр по управлению кризисами и объединяются Служба госбезопасности и Служба внешней разведки.

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