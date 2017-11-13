СМИ ФРГ: Россию могут отстранить от Олимпийских игр

Берлин, , 17:31 — REGNUM Сборная России может быть отстранена от Олимпиады-2018, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит права Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил 13 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала ARD.

По мнению Зеппельта, причиной этого явится отказ России признать государственное вмешательство в антидопинговую программу.

Хайо Зеппельт заявил, что 16 ноября WADA заявит о несоответствии РУСАДА кодексу всемирной антиопинговой организации. Ранее руководитель WADA Оливье Ниггли пригрозил России отстранением от Олимпиады за отказ признать бездоказательные обвинения так называемой «независимой комиссии» агентства под руководством Ричарда Макларена.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет приниматься исполкомом Международного олимпийского комитета в начале декабря 2017 года.

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