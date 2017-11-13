Омурбек Бабанов уже не руководит фракцией в киргизском парламенте

Бишкек, , 17:22 — REGNUM Известный киргизстанский политик и бизнесмен Омурбек Бабанов покинул пост председателя парламентской фракции «Республика — Ата Журт». Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания этого политического блока, передает ИА «Knews».

Заместитель лидера фракции, депутат Талант Мамытов зачитал коллегам заявление Бабанова о решении отказаться от занимаемой должности, поскольку «работа партии «Республика» и парламентской фракции «Республика — Ата Журт» должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменении социально-экономической политики».

Выборы нового лидера члены фракции «Республика — Ата Журт» планируют провести в ближайшее время на одном из грядущих заседаний. По данным Knews, должность главы фракции может занять один из депутатов — Руслан Казакбаев или Талант Мамытов.

«Бабанов предложил на свое место своего ближайшего соратника — Руслана Казакбаева. Однако депутаты, выступавшие за его уход с поста лидера, высказались против. По данным парламентских источников, именно депутаты, представлявшие «Ата Журт», начали раскачивать ситуацию по смене лидера фракции. Уже сегодня стало известно, что среди тех, кто выступил против Омурбека Бабанова, примерно 20 человек», — пишет ИА «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что на прошедших месяц назад выборах президента Киргизии Омурбек Бабанов занял второе место с результатом 33,49%, проиграв кандидату от партии власти («Социал-демократической партии Кыргызстана») Сооронбаю Жээнбекову, за которого, по данным ЦИК, проголосовали 54,22% избирателей.

Отметим, что в начале ноября 2017 года генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении Омурбека Бабанова уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Сам политик сейчас находится вне территории Киргизии.