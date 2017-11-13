Власти Южного Урала поддержат отказ от долевого строительства

Челябинск, , 17:22 — REGNUM Модель строительства жилья с привлечением средств населения себя исчерпала. Об этом заявляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Дубровского, альтернативой долевому строительству могут стать «более цивилизованные формы». Риски за возведение жилья должны нести не граждане, а банки и застройщики.

Чтобы этот переход состоялся, необходимы решения на федеральном уровне. Власти Южного Урала готовы обеспечить таким решениям абсолютную поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поручение отказаться от долевого строительства правительству дал президент России Владимир Путин. К 15 декабря правительство страны, Центробанк и АИЖК утвердят план по замещению средств граждан кредитами банков и иными вариантами финансирования.

На то. чтобы целиком ликвидировать систему долевого строительства жилья, чиновникам дано три года. Совещание с членами правительства прошло в конце октября. На нём и были даны такие поручения.

Отметим, в регионах Урала ситуация с дольщиками не самая простая. Затронула она и Южный Урал, и, в частности, Челябинск. Как отметил Дубровский, проблемы дольщиков отнюдь не всегда вызваны лишь недобросовестностью застройщиков. Нередко причиной становится и то, что компании неправильно рассчитывают свои силы либо переоценивают динамику развития рынка жилья.

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