Для отмены санкций придётся сдать не только Донбасс, но и Россию

Симферополь, , 17:15 — REGNUM Американцы смогут попасть в Крым с территории Украины разве что нелегально или в составе диверсионно-разведывательной группы, так что включение российского полуострова в зону инспекции США стоит считать просто данью уважения Киеву, а заодно — очередным напоминанием Москве, что для отмены санкций придётся не прости уйти из Донбасса, но и сдать Крым вместе со всей Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Иван Лизан, комментируя идею Киева о визите на полуостров американских инспекторов.

«Киеву нужна картинка всемирной поддержки. США нужна картинка борьбы с российской угрозой. Так что все при делах, все заняты важным делом — борьбой с Россией. И не важно, что Россия никуда не собирается наступать. Важен сам факт борьбы, на которую выделяют деньги, за которую раздают награды и грамоты», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что было ошибкой недооценивать решительность Киева на раннем этапе, но не сейчас.

«В деле принятия совершенно отмороженных решений, как, например, развязывания гражданской войны или блокады Донбасса и Крыма — да. Теперь же максимум, что может сделать Киев, — это подорвать газопровод или опору ЛЭП. Но борьба с этим уже дело не политиков, а спецслужб», — подчеркнул Иван Лизан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины накануне заявили, что 13 ноября в страну прибудут инспекторы из США, Дании и Канады для мониторинга военно-политической ситуации в центре и на юго-востоке страны. При этом Генштаб ВСУ утверждает, что в программе визита инспекторов значится и посещение Крыма.

В ответ власти полуострова назвали «больной фантазией» подобные разговоры:

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех», — рассказал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что какие-либо иностранные военные инспекции могут посетить Крым только по приглашению властей Российской Федерации.