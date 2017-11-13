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В Совфеде ответили Эрдогану на призыв вывести войска РФ из Сирии

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии для перехода к политическому решению кризиса

В Совфеде ответили Эрдогану на призыв вывести войска РФ из Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Российская группировка войск в Сирии

Москва, 13 ноября 2017, 17:14 — REGNUM  В Совфеде полагают, что президент Турции Тайип Эрдоган руководствовался благими побуждениями, призывая Россию и США вывести войска из Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«По большому счету чужие войска на территории другого государства за редким исключением — это нонсенс, пережиток разделения мира на две системы, чего уже давно нет, ‑ и не важно, идет ли речь о Ближнем Востоке или о Европе», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич, указав на то, что Сирия как раз и представляет собой такое исключение.

При этом, по мнению сенатора, нужно видеть принципиальную разницу между воинским контингентом РФ в Сирии и американским.

«Мы находимся там по просьбе законного правительства в соответствии со всеми международными нормами. Американцы — только потому, что они так захотели, руководствуясь исключительно своими интересами. Кроме того ‑ и об этом надо заявить прямо — не все проблемы, которые побудили Россию прийти с военной миссией в Сирию, решены. Политическое урегулирования кризиса в этой стране возможно лишь после полной победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Клинцевич.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» вплоть до ее полного разгрома.

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Война в Сирии

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