Лукашенко: Россия и Белоруссия соприкоснулись лоб в лоб с активизацией НАТО

Минск, , 17:18 — REGNUM Россия и Белоруссия соприкасается лицом к лицу с активизацией НАТО вблизи своих границ, заявил 13 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что происходящее на границах Белоруссии является отражением границы с Калининградом.

«Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, двум странам не на какого больше положиться, кроме как друг на друга.

Лукашенко заверил Алиханова, что Белоруссия готова сотрудничать с областью по любым направлениям. Минск рассматривает Калининградскую область, как перспективного экономического партнера.

Лукашенко видит перспективы сотрудничества с российским регионом во многих сферах: транспортной, строительной и аграрной. По его мнению, перспективным направлением также является развитие промышленной кооперации.

Президент Белоруссии сказал, что при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году, который пройдет в том числе в Калининграде, область может рассчитывать на поставки металлоконструкций, цемент и другие строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 года министр обороны России генерал армии Серегй Шойгу заявил, что шумиха на западе вокруг совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» нужна для повышения активности НАТО у границ России и Белоруссии, включая проработку вопроса применения ядерного оружия.

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