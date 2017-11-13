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Лукашенко: Россия и Белоруссия соприкоснулись лоб в лоб с активизацией НАТО

Политика

Минск рассматривает Калининградскую область, как перспективного экономического партнера

Минск, 13 ноября 2017, 17:18 — REGNUM  Россия и Белоруссия соприкасается лицом к лицу с активизацией НАТО вблизи своих границ, заявил 13 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что происходящее на границах Белоруссии является отражением границы с Калининградом.

«Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы», сказал президент Белоруссии.

По его словам, двум странам не на какого больше положиться, кроме как друг на друга.

Лукашенко заверил Алиханова, что Белоруссия готова сотрудничать с областью по любым направлениям. Минск рассматривает Калининградскую область, как перспективного экономического партнера.

Лукашенко видит перспективы сотрудничества с российским регионом во многих сферах: транспортной, строительной и аграрной. По его мнению, перспективным направлением также является развитие промышленной кооперации.

Президент Белоруссии сказал, что при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году, который пройдет в том числе в Калининграде, область может рассчитывать на поставки металлоконструкций, цемент и другие строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 года министр обороны России генерал армии Серегй Шойгу заявил, что шумиха на западе вокруг совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» нужна для повышения активности НАТО у границ России и Белоруссии, включая проработку вопроса применения ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: НАТО у границ РФ прорабатывает применение ядерного оружия

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