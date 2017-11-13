Сенатор: Вторжение украинского БПЛА в пространство РФ — это провокация

Москва, , 16:31 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (Кировская область) считает, что целью вторжения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство России были провокация и шпионаж. Соответствующее заявление Бондарева распространила сегодня, 13 ноября, его пресс-служба.

Бондарев подчеркнул, что он не склонен видеть во всех действиях третьих стран «руку Госдепа». Однако когда дело касается зависимых от США государств, коим несомненно является Украина, такой вариант исключать нельзя.

«Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта. Надо реагировать адекватно, но ни в коем случае не пороть горячку», — пояснил Бондарев.

Также член Совета Федерации отметил, что, вероятнее всего, БПЛА был отправлен в российское воздушное пространство для шпионажа.

«Высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение», — подчеркнул Бондарев.

При этом сенатор напомнил, что российские радиолокационные станции обладают очень высокой чувствительностью, и у украинского БПЛА просто не было шансов остаться незамеченным.

«Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон — просто наживка», — считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Подобные методы широко использовались американскими военными в годы холодной войны, напомнил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что украинский БПЛА на высокой скорости пересек российско-украинскую границу и вторгся в воздушное пространство РФ в Брянской области.