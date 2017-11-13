Администрация президента Грузии оценила изменения в структуре правительства

Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Администрация президента Грузии неоднозначно оценивает структурные и кадровые изменения, запланированные в правительстве страны. Соответствующие комментарии сделали начальник администрации Георгий Абашишвили и секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.

Георгий Абашишвили положительно оценивает эти изменения и приветствует объявленный премьер-министром процесс оптимизации правительства.

«Мы считаем очень важными и позитивными изменения в сферах культуры, образования, внешней политики. Что касается изменений в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, считаем, что они повысят эффективность деятельности правительства. Очень важно, чтобы эти изменения позитивно отразились на каждом члене нашего общества», — заявил Абашишвили.

По его словам, администрация президента одобряет и кандидатуры, представленные премьером на должности министров в реорганизуемом правительстве.

Замечания к объявленным изменениям имеются у секретаря Совета национальной безопасности, и касаются они подведомственной ему сферы, создания Центра по управлению кризисами и объединения Службы внешней разведки со Службой госбезопасности.

«На протяжении нескольких лет у нас имелись вопросы в связи с мотивацией создания Совета по безопасности и управлению кризисами параллельно существовавшему при президенте Совету национальной безопасности, и сегодня стало ясно, что новое ведомство будет сфокусировано на оперативном управлении кризисами, а не на стратегическом обсуждении и координации политики безопасности. Мы считаем, что для того, чтобы Грузия адекватно отвечала на вызовы безопасности, оккупацию со стороны России, гибридную войну, обязательно должен существовать механизм координации на высшем политическом уровне», — заявил Раквиашвили и призвал парламент начать обсуждение тех замечаний, которые президент предложил при обсуждении изменений в Конституцию.

Вопросы имеются у секретаря Совбеза и в связи с целесообразностью объединения Службы госбезопасности со Службой внешней разведки, но в чем они заключаются, Давид Раквиашвили на данном этапе не уточняет.

Напомним, что 13 ноября премьер-министр сообщил о запланированной в правительстве Грузии реорганизации, в результате объединяется ряд министерств, образуется новая структура — Центр по управлению кризисами и объединяются Служба госбезопасности и Служба внешней разведки.

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