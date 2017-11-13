«Зарплата у нас маленькая»: как оскандалилась омская чиновница

Омск, , 15:49 — REGNUM В Омске набирает обороты скандал, связанный с неосторожным высказыванием местной высокопоставленной чиновницы — заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инны Парыгиной.

Подводя итоги публичных слушаний по проекту муниципального бюджета на 2018 год, состоявшихся 10 ноября, Парыгина заявила, что чиновники несут «колоссальную нагрузку», а зарплаты у них маленькие.

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет», —цитируетвице-мэра Парыгину «СуперОмск».

Высказывание чиновницы просочилось в соцсети, вызвав шквал возмущённых комментариев.

«Всё им мало. Интересно, как простому народу жить на 7 000 в месяц. Я в декрете вообще в месяц 57 руб. получаю. А им все мало», — возмущается подписчица паблика «Омск Live».

Отметим, что это один из самых мягких комментариев, огромное количество омичей не слишком стеснялось в выражениях.

Добавим, согласно опубликованным горадминистрацией сведениям, доход Инны Парыгиной за 2016 год составил 3,86 млн рублей. Произведя несложные расчёты (разделив эту сумму на 12 месяцев), пользователи соцсетей сделали вывод, что в месяц чиновница получает более 300 тысяч рублей. Однако чиновница заявила, что «никогда в жизни 300 тысяч не получала», а слова, за которые её осудили омичи, «вырваны из контекста».

«Эти слова вырваны из контекста. Речь шла о той колоссальной нагрузке, которая выпала на сотрудников департамента жилищной политики. Мы за 4 года построили три школы, 17 садиков и 19 многоквартирных домов. Еще хочу сказать, что чиновников у нас меньше на 600 единиц, чем в Красноярске, и на 1500 меньше, чем в Новосибирске! И зарплаты у нас ниже. Я никогда 300 тысяч не получала. И ни в чем я не виновата! Прокуратура все проверит! Доход — это не зарплата. Речь шла о продаже недвижимости. Журналисты вырвали мои слова из контекста», — цитируетПарыгину «Омск-информ».

По мнению омского общественного деятеля Сергея Кондакова, такие высказывания из уст чиновников «недопустимыми в принципе».

«Тему зарплат чиновников в омской мэрии Парыгина вынесла для обсуждения публично в СМИ. Считаю её высказывания провокационными. Если у чиновницы есть совесть, то в подобной ситуации она должен положить заявление об увольнении по собственному желанию на стол Фролову (Сергей Фролов — и. о. мэра Омска, прим. ИА REGNUM ). Маховик закрутился, скандал вылился в СМИ, и запустила она его сама. Любые оправдания в этой ситуации будут бессмысленны», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Между тем в мэрии сегодня, 13 ноября, ИА REGNUM заявили, что Парыгина, говоря о маленькой зарплате, имела в виду вовсе не себя, а тех сотрудников мэрии, выполняющих «основную черновую работу».

«Почти 90% сотрудников администрации Омска по должности являются главными, ведущими специалистами или специалистами первой категории. Именно на них, естественно, лежит основная черновая работа. Средняя заработная плата со всеми начислениями главных специалистов составляет 25 000 рублей в месяц. Для сравнения, по данным Омскстата, заработная плата педагогических работников учреждения образования в Омске превышает 30 000 рублей в месяц. Ведущие специалисты — эта должность стоит рангом ниже главных специалистов — получают в среднем 19 400 рублей в месяц (если имеют статус муниципальных служащих), если нет — то их средняя зарплата составляет 18 700 рублей. Ежемесячный средний заработок специалистов первой категории (их особенно много в администрациях округов) составляет 15 600 рублей (это для муниципальных служащих) или 14 000 рублей (если без этого статуса). И, разумеется, когда заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина говорила, что у чиновников — маленькая зарплата, то она имели в виду именно этих специалистов», — говорится в сообщении, которое распространила мэрия.

Что касается зарплаты директора департамента, в мэрии утверждают, что она составляет 60 тысяч рублей в месяц «без учёта дополнительного премирования».

«И это при том, что он (директор департамента, прим. иа) отвечает за решение вопросов, связанных с освоением десятков и сотен миллионов и даже миллиардов рублей», — подытожили в мэрии.

Напомним, Инна Парыгина является заместителем мэра Омска, директором департамента финансов и контроля администрации города с 2012 года и по настоящее время.

Справка: по данным Омскстата, в Омской области денежные доходы в среднем на душу населения в январе-сентябре 2017 года составляли 24 323 рубля в месяц. Реальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшились по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 5,4%.

Средняя зарплата, начисленная работникам за январь-август 2017 года, в регионе составляла 28 970,8 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 6,2%.

Средний размер пенсий в Омской области по состоянию на 1 октября текущего года составлял 12 212,3 рубля.