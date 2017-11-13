Двое пакистанских военнослужащих погибли от рук террористов

Исламабад, , 15:23 — REGNUM В результате нападения террористов, осуществленное с территории Афганистана, погибли двое пакистанских военнослужащих, сообщает 13 ноября GeoTV.

Со стороны террористов ответным огнем было уничтожено восемь человек, несколько боевиков получили ранения.

Как сообщают военные СМИ, террористы, после того, как их атака не увенчалась успехом, перешли границу и вернулись в Афганистан.

За последнее время трансграничные нападения участились, так 9 ноября в аналогичном инциденте погиб военнослужащий Пакистана. Причиной подобной ситуации является слабый контроль на афгано-пакистанской границе.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за нападение. На данных территориях в основном действуют две организации: движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тот факт, что террористы могут свободно укрываться на территории соседнего государства заставляет как Кабул, так и Исламабад обвинять друг друга в предоставлении им помощи. Обе стороны категорически отвергают данные заявления.

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