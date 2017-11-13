Украине отказали в экстрадиции экс-депутата Онищенко

Мадрид, , 15:10 — REGNUM Прокуратура Испании не выдаст беглого экс-депутата Александра Онищенко Украине. Об этом сообщил сам бывший народный избранник корреспонденту «Украинской правды».

«Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием, — сказал Онищенко. — Суд счел наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года украинский депутат Александр Онищенко, находясь в Великобритании, передал сотрудникам СМИ свидетельства о коррупции в украинской власти.

Позже Онищенко был объявлен властями Украины в розыск по подозрениям в присвоении средств «Укргаздобычи» и нанесении государству ущерба в размере $1,6 млрд.

Бывший депутат успел покинуть Украину до предъявления ему обвинений.

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