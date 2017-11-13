Путин поздравил Пахора с победой на президентских выборах в Словении

Любляна, , 15:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словении Боруту Пахору, в которой поздравил его с переизбранием на пост Президента, соответствующее сообщение опубликовано 13 ноября на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Словении», — говорится в телеграмме.

Президент России подтвердил готовность к диалогу для развития российско-словенских отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Путин подчеркнул, что дружественные отношения соответствуют интересам народов России и Словении, а конструктивный диалог происходит в условиях необходимости «обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте».

Он пожелал лидеру Словении крепкого здоровья и успехов на ответственном посту главы государства.

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Ранее государственная избирательная комиссия (ГИК) Словении объявила победителем на выборах президента Словении действующего главу Борута Пахора. Во втором туре выборов за него проголосовали 52,94% избирателей.

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