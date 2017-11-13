Генпрокуратура Украины назвала дату нового «допроса» Януковича

Киев, , 15:14 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Виктора Януковича, о необходимости явиться на процедуру дознания 17 ноября говорится в повестке, размещенной 13 ноября на сайте ведомства.

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«Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г. р., в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться «17» ноября 2017 в «16» часов. «00» мин. в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины», — говорится в документе.

Янукович, согласно опубликованной повестке, вызывается на допрос в рамках расследования уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, как-то: ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества»), ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём»), ч. 2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»).

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Напомним, в январе 2017 года генпрокуратура Украины объявила о завершении расследования дела в отношении экс-президента Януковича по подозрению в госизмене.

Отметим также, что генпрокуратура Украины 24 октября 2017 года сняла с экс-президента большинство ранее выдвинутых против него обвинений, касающихся событий на Майдане в Киеве зимой 2013−2014 годов.