Миссия МВФ советует властям Туркмении начать приватизацию госпредприятий

Ашхабад, , 15:02 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда под руководством Мартина Соммера посетила Ашхабад и оценила текущую ситуацию и дальнейшие перспективы развития туркменской экономики. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

По словам представителей фонда, Туркмения продолжает адаптироваться к новой реальности более низких цен на нефть и природный газ. Для этого туркменские власти пытаются увеличить объемы экспорта голубого топлива и наладить импортозамещающее производство.

«В последнее время проводится постепенное сокращение госинвестиций и реформа тарифов на коммунальные услуги. Среди предпочтительных мер можно назвать дальнейшее постепенное, но значительное сокращение расходов на госинвестиции в совокупности с мерами по корректировке уровня обменного курса нацвалюты и смягчением мер валютного регулирования», — заявил Соммер.

Он отметил, что для дальнейшего развития частного сектора правительство Туркмении должно упростить административные процедуры и отказаться от обременительного регулирования, а также начать приватизацию государственных предприятий.

«Более широкое распространение макроэкономических и финансовых данных и повышение их качества позволит улучшить понимание экономических тенденций, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и улучшению доступа к мировым финансовым рынкам», — подытожил глава миссии МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних лет власти Туркмении проводят планомерную работу по снижению государственных расходов на социальный сектор. В частности, в 2016 году туркменистанские дома культуры перешли на хозрасчет, в 2018 году на самообеспечение планируется перевести государственные медучреждения и государственное телевидение.

С 1 ноября 2017 года в Туркмении начали отменять льготы на коммунальные услуги и обязали туркменистанцев платить за воду, за природный газ и за электроэнергию. Военнослужащим урезали расходы на еду, а в некоторых армейских частях солдаты вынуждены питаться за свой счет в частных столовых.

Читайте также: Мало денег? В Туркмении стали хуже кормить солдат

Отметим, с момента обретения Туркменией независимости и до конца 2014 года официальный курс доллара США в банках Туркмении искусственно сдерживался на уровне 2,85 маната за $1. В начале 2015 года туркменские власти подняли его до 3,5 маната за $1. В результате этого, а также из-за постоянного ужесточения ограничений на валютные операции и проблемы с приобретением инвалюты населением в стране процветает «черный рынок», на котором курс доллара США сейчас колеблется в пределах 7 — 9 манатов за $1.