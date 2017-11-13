Литовское национальное телевидение подозревают в растрате госсредств

Вильнюс, , 15:02 — REGNUM Почти половина членов литовского Сейма — 66 депутатов из разных фракций — подозревают руководство Национального телевидения LRT в непрозрачной растрате государственных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Политики представили Совету литовского национального радио и телевидения (LRT) 45 вопросов с просьбой предоставить информацию о зарплатах работников, премиях, декларировании имущества руководства, процедурах принимаемых решений и публичности принятия решений, организуемых общественных конкурсах и регулирующих их внутренних правовых актах, отношениях с продюсерскими компаниями.

«Желание членов Сейма получить ответы на вопросы административного и финансового характера является частью парламентского контроля — ведь литовское радио и телевидение финансируется из госбюджета, его годовые ассигнования достигают почти 40 млн евро. Естественно, что хочется знать, где и как тратятся такие деньги, как проводятся общественные конкурсы, как гарантируется прозрачность деятельности. В парламентских комитетах по аудиту и культуре возникали вопросы относительно использования средств, ранее проведенных аудитов. Литовское радио и телевидение не смогло убедительно ответить на заданные вопросы, поэтому был сделан еще один шаг — посоветовались с коллегами и подготовили 45 очень конкретных вопросов», — говорит заместитель спикера Сейма Арвидас Некрошюс.

По его словам, составляя вопросы, парламентарии сознательно не стали спрашивать о содержании программ.

«Мы понимаем свою ответственность, как членов Сейма, и знаем, что одна из основных ценностей, которые лелеет Конституция — свобода прессы. Она является гарантом демократии. Поэтому мы не хотим вмешиваться в содержание программ или комментировать программы литовского радио и телевидения. Для нас важно быть уверенными, что средства, выделенные литовскому радио и телевидению (и на подготовку программ) использовались и будут использоваться целесообразно и по назначению. Не менее важна и публичность деятельности литовского радио и телевидения. Необходимо гарантировать, чтобы как можно больше информации о решениях, принимаемых литовским радио и телевидением, было доступно обществу, налогоплательщикам, которые и содержат литовское радио и телевидение», — говорит Некрошюс.

Само руководство LRT через литовские СМИ уже успело публично заподозрить парламент в попытки влиять на содержание программ национального вещателя под предлогом контроля бюджетных средств.