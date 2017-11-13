В Уфе открылся новый современный корпус 147-ой школы

Уфа, , 14:58 — REGNUM В 147-ой общеобразовательной школе Уфы (район Нагаево) 13 ноября открылся новый корпус, сообщает пресс-служба мэрии столицы Башкирии.

Новый корпус школы рассчитан на 300 мест, здесь будут обучаться школьники средних и старших классов.

Всего же школа рассчитана на 1250 учащихся и включает в себя три блока: два учебных корпуса и один спортивный. В будущем планируется строительство здания для начальной школы. В школе есть кабинет ОБЖ с электронным тиром, современная библиотека, кабинет труда со швейным оборудованием для девочек.

Для мальчиков работает отдельный кабинет технологии со станками и верстаками.

Также в новом корпусе есть свой медицинский блок, кабинеты робототехники и столовая на 420 мест.

На церемонии открытия присутствовал Глава Башкирии Рустэм Хамитов, отметивший в своем выступлении важность развития инфраструктуры средних учебных заведений республике.

С начала этого учебного года в Уфе открылись две новые школы: в Колгуевском микрорайоне и Демском районе.