Иракский Курдистан поблагодарил Турцию за гуманитарную помощь

Багдад, , 14:59 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана поблагодарило Турцию за быстрый ответ на просьбу о помощи жертвам землетрясения на севере Ирака, сообщает 13 ноября Anadolu.

«Особую благодарность хотелось бы выразить Турции и Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца за их быстрый ответ на просьбу о помощи», — заявили представитель Иракского Курдистана.

«Две группы экспертов отправлены на плотину в Эрбиль и Багдад для оценки ущерба, нанесенного землетрясением», — отметил глава наиболее пострадавшего города Дарбандихан Мухаммед Хасан.

«Повреждение плотины представляет большую опасность для нашего района и региона в целом, поэтому мы предпринимаем все необходимые усилия для решения этого вопроса», — резюмировал Хаман.

Напомним, 12 ноября на границе между Ираком и Ираном произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла. В результате происшествия погибли по меньшей мере 335 человек.

Турция поспешила оказать гуманитарную помощь пострадавшим от природного катаклизма. В район бедствия было отправлено 5 тыс. палаток, 7 тыс. одеял, 11 автомобилей. Также в ликвидации последствий трагедии примут участие 92 специалиста.

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