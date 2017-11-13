В Британии подозревают, что «Лаборатория Касперского» работает на ФСБ

Лондон, , 14:45 — REGNUM Программное обеспечение «Лаборатории Касперского», предоставленное банком Barclays для двух миллионов клиентов, могло использоваться для отслеживания информации за рубежом в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, передает издание Financial Times со ссылкой на Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ).

По данным издания, GCHQ в течение нескольких месяцев указывал на опасность использования программного обеспечения от «Лаборатории Касперского», потому что целями шпионажа могли стать высокопоставленные сотрудники британского правительства или военные, которые пользуются услугами банка Barclays.

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При этом никаких доказательств в том, что программы «Лаборатория Касперского» могли использоваться для сбора данных, как и доказательств о сотрудничестве компании с ФСБ предоставлено не было, издание прямо на это указывает. Тем не менее, по данным источника, банк намерен прекратить сотрудничество с российской компанией уже в ближайшее время.

Представители Barclays объяснили, что намерение прекратить сотрудничество с «Лабораторией Касперского» продиктовано коммерческими причинами, а в GCHQ официально заявили, что с банкирами не обсуждались высказанные изданием опасения.

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Отмечается, что банк сотрудничает с «Лабораторией Касперского» с 2008 года. Подобная публикация ранее появилась в октябре в газетеThe Wall Street Journal. Там сразу объявили, что продукты «Лаборатории Касперского» использовались в пользу Кремля для тайного сканирования компьютеров по всему миру.

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