Американские политики заявляют о необходимости нормализовать отношения с РФ

Киев, , 14:14 — REGNUM Политик, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявляет о том, что идея нормализации отношений с Россией находит все больше и больше сторонников среди американского политикума. С таким заявлением он выступил 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик напомнил, что в конце прошлой недели в Вашингтоне состоялась конференцию на тему «Внешняя политика США в эпоху Трампа: могут ли превалировать реализм и сдержанность?».

«Такое мероприятие просто не могло не вызвать интерес в экспертной среде. Но по странному стечению обстоятельств украинские политики, эксперты, журналисты, которые обычно по разнарядке «вашингтонского обкома» активно комментируют все события, касающиеся американо-украинских и российско-американских отношений, данное мероприятие «не заметили». Действительно, странно, тем более что на конференции, посвященной обсуждению возможности построения американской внешней политики на основе реализма и сдержанности, поднимался и «украинский вопрос», — комментирует Медведчук.

Он отметил, что в ходе конференции звучали мнения, в корне отличающиеся от озвучиваемых представителями официального Вашингтона, а Украина упоминалась в том числе и в связи с зашкаливающим ростом коррупции (говорилось о том, что нынешняя власть еще более коррумпированная, чем власть Януковича).

«Украинский вопрос» поднимался на секции под названием «Кто ответственен за низкий уровень отношений США и России?». «Правда, стоит отметить ― поднимался вскользь (что и неудивительно, украинская власть на Западе уже прочно ассоциируется с бесконечными коррупционными скандалами, внутриполитическими разборками, межклановыми войнами и постоянными просьбами о выделении кредитов)», — отметил лидер «Украинского выбора».

Он добавил, что, обсуждая ситуацию на международной арене, борьбу с терроризмом как глобальный вызов XXI века, а также крайне болезненную для американских политических элит тему новой холодной войны между США и Россией, Тед Карпентер, редактор National Interest, специализирующийся на теме военных и внешнеполитических исследований, отметил, что ухудшение отношений с Россией станет самой большой катастрофой за последние 25 лет, поскольку будет иметь катастрофические последствия.

«Подобная позиция весьма необычна для американского политикума (как демократов, так и республиканцев), однако, судя по обстановке на международной арене, она будет находить все больше и больше сторонников. Неоднократные заявления о необходимости нормализовать отношения с РФ, озвученные представителями Белого дома и самим Дональдом Трампом, говорят о готовности Вашингтона идти на сближение», — уверен политик.

В то же время, по мнению Джека Мэтлока, американского дипломата, которого считают одним из самых авторитетных специалистов по постсоветским странам, Дональд Трамп находится в сложной ситуации, так как любые его попытки наладить отношения с РФ вызовут обвинения в сотрудничестве с Россией. Однако вывод экс-посла США в СССР более чем оптимистичен: «Я не вижу убедительной причины для нас быть врагами, и я могу видеть очень веские причины для совместной работы».

«Таких причин более чем достаточно. И в первую очередь это борьба с терроризмом. Осень 2017 года продемонстрировала незащищенность США перед террористической угрозой: теракты в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Торнтоне и Сан-Антонио унесли жизни более 80 человек, около 500 человек были ранены… Теракты этой осени обнажили уязвимость Америки, казавшейся защищенной и недосягаемой для любых атак. И эта уязвимость перед терроризмом, объединяющая все цивилизованные страны, должна стать толчком к объединению в борьбе с мировым злом», — подчеркнул, в свою очередь, Медведчук.