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В Госдуме рассказали о механизме признания иностранных СМИ инагентами

Политика

Госдума готовит ответ на давление на российские СМИ в США

Москва, 13 ноября 2017, 14:27 — REGNUM  Госдума может 15 ноября принять во втором чтении поправки о признании иностранных СМИ НКО-инагентами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Ранее в Госдуме заявили о зеркальных мерах на решение властей США объявить российские СМИ, работающие в Штатах, инагентами.

Предполагается, что в течение 13 ноября российские депутаты согласуют текст поправки, которую планируется включить в законопроект о внесудебной блокировке, готовящийся ко второму чтению комитетом Госдумы по информполитике.

«Речь идет о праве, которое законодатель делегирует органам исполнительной власти о признании иностранных СМИ НКО.

Там оговаривается, какие СМИ — это не относится ни к соцсетям, ни к работе иностранных корреспондентах, речь идет о юридических лицах», — подчеркнул Толстой.

Закон Госдума намерена принять до конца недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может ограничить рекламу американских СМИ в соцсетях

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Закон об иностранных агентах и проверки НКО

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