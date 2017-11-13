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Создается комиссия между парламентами России и Словакии

Политика

Решение позволит системно обсуждать повестки отношений между странами

Создается комиссия между парламентами России и Словакии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 13 ноября 2017, 14:05 — REGNUM  Принято решение о создании межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Словакией, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Создание такой комиссии обсуждалось в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем национального совета Словакии Андреем Данко. Аналогичные комиссии уже работают с парламентами Италии, Южной Кореи, Казахстана, с 2018 года планируется подключить Францию.

«Ваша поддержка и инициатива по созданию межпарламентской комиссии высокого уровня позволит нам в системном, постоянном формате обсуждать повестки наших отношений и при этом конкретизировать нашу работу», — сказал Володин по итогам встречи с Данко.

Также Володин поддержал предложение Данко по обмену опытом между парламентами стран, организации работы.

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