Крымская война: тяжелейшее поражение России в XIX веке

Симферополь, , 20:57 — REGNUM

ИА REGNUM публикует электронную версию книги «Крымская война. Популярный очерк» кандидата исторических наук доцента МГУ Олега Айрапетова.

Книга доступна для скачивания по постоянной ссылке.

Большой интерес, представляемый актуальностью темы Крыма для политической ситуации в России и мире, требует осмысления Крымской войны 1853—1856 годов. Именно этот эпизод стал для России опытом противостояния объединенной европейской коалиции, явившимся неожиданно как с точки зрения дипломатии, так и традиционных принципов «концерта держав». Поражение Москвы в этой войне Англии, Франции и Турции против России до сих пор пытаются оспаривать недобросовестные популяризаторы.

Демилитаризация Черного моря, с которой вынуждена была согласиться Российская Империя в результате поражения в Крымской войне, поставила под угрозу огромную протяженность российского черноморского побережья и на долгое время делала невозможной дальнейшую проекцию российских интересов в южном и восточном направлениях.

Ставя перед собой задачу объяснения фактов в их широком историческом контексте, автор книги «Крымская война» суммирует разнообразные факторы, повлиявшие на развитие конфликта. Четкое понимание коридоров возможностей, в которых оказывались все участники исторического процесса, и то, как теперь можно объяснить действия российской дипломатии и внешней политики в противодействии недружественному альянсу, — основные задачи, поставленные Олегом Айрапетовым. Книга предназначена для широкого круга читателей.

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