Кабул, , 14:00 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили восемь сотрудников полиции в Афганистане, сообщает 13 ноября Associated Press.

Инцидент произошел на западе провинции Фарах, граничащей с Ираном. Целью террористов стал контрольно-пропускной пункт. У погибших солдат были изъяты вооружение и амуниция.

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял ответственность за совершенное преступление, отметив, что боевики виновны в смерти 13 полицейских.

Как отмечают аналитики, в последнее время в провинции Фарах, преимущественно мирной, участились эксцессы с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинциальные чиновники неоднократно обвиняли Иран в поддержке террористов Афганистана посредством вооружения и предоставления им убежища. Тегеран отвергает подобные обвинения.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в Афганистане в среде пуштунов, до вторжения в страну вооруженных сил США они контролировали большую часть государства.

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