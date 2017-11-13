Понедельник, 13 Ноября 2017 года
14:47:51 МСК

Песков о «влиянии» Путина на Трампа: «Неверное предположение»

Политика

Ранее бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN заявил, что президент США Дональд Трамп оказался под «влиянием» российского лидера Владимира Путина

Песков о «влиянии» Путина на Трампа: «Неверное предположение»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 13 ноября 2017, 13:51 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы может быть «запуган» российским лидером Владимиром Путиным.

«Это неверное предположение», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN заявил, что президент США Дональд Трамп оказался под «влиянием» российского лидера Владимира Путина.

По его мнению, в «отношениях с русскими» Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх.

Читайте также: Экс-глава ЦРУ: Трамп попал под влияние Путина

А также: Глава Минфина США о «влиянии» РФ на выборы-2016: «Не было»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить