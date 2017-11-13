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Андрей Данко выступит в Госдуме

Политика

По предложению спикера нижней палаты российского парламента

Москва, 13 ноября 2017, 13:46 — REGNUM  Спикер национального совета Словакии Андрей Данко выступит на пленарном заседании Госдумы 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Хочу поблагодарить за возможность выступления. Для меня это большая честь», — заявил Данко по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политик, по его словам, намерен с высокой парламентской трибуны «декларировать близость наших народов и углубление сотрудничества».

Спикер Госдумы предложил Данко выступить перед российскими депутатами на пленарном заседании.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Словакии может выступить в Госдуме

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